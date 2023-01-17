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Пахотина Домника Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Кондюрина Пелагия Макаровна

Отец ребёнка: Пахотин Макар Ильич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Савастьянова Евдокия Макаровна

Отец ребёнка: Пахотин Макар Ильич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1791

Сын: Пахотин Михаил Макарович

Отец ребёнка: Пахотин Макар Ильич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пахотин Макар Ильич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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