Пахотина Домника Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Кондюрина Пелагия Макаровна
Отец ребёнка: Пахотин Макар Ильич
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Савастьянова Евдокия Макаровна
Отец ребёнка: Пахотин Макар Ильич
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Пахотин Макар Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пахотин Макар Ильич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно