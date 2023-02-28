Савастьянов Иван Памфилович
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Савастьянов Памфил Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Мелания Ивановна
Мать ребёнка: Савастьянова Ефимия Яковлевна
Рождение ребёнка
1750
Сын: Савастьянов Максим Иванович
Мать ребёнка: Савастьянова Ефимия Яковлевна
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Саломея Ивановна
Мать ребёнка: Савастьянова Ефимия Яковлевна
Рождение ребёнка
1756
Сын: Савастьянов Евстафий Иванович
Мать ребёнка: Савастьянова Ефимия Яковлевна
Рождение ребёнка
1763
Сын: Савастьянов Мирон Иванович
Мать ребёнка: Савастьянова Ефимия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно