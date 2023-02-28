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Савастьянов Иван Памфилович

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Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Савастьянов Памфил Васильевич

Мать: не указана

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Мелания Ивановна

Мать ребёнка: Савастьянова Ефимия Яковлевна

Рождение ребёнка
1750

Сын: Савастьянов Максим Иванович

Мать ребёнка: Савастьянова Ефимия Яковлевна

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Саломея Ивановна

Мать ребёнка: Савастьянова Ефимия Яковлевна

Рождение ребёнка
1756

Сын: Савастьянов Евстафий Иванович

Мать ребёнка: Савастьянова Ефимия Яковлевна

Рождение ребёнка
1763

Сын: Савастьянов Мирон Иванович

Мать ребёнка: Савастьянова Ефимия Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савастьянова Ефимия Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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