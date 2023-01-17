Петухова (Лебедева) Марфа Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова (Лебедева) Марфа Демидовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

06.09.1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1804

Отец: Лебедев Демид Иванович

Мать: Лебедева Матрона Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
09.09.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник работник Кузма Панфилов
Бракосочетание
11.02.1825

Муж: Петухов Сила Васильевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители были того же завода тысецкой Ефим Сысоев Голиков поезжане Яков Иванов Чайкин Галактион Иванов Изюмов Филип Савельев Вахлин Михайло Терентьев Петухов и вместо их росписался Канбарской кантор... Показать все
Рождение ребёнка
1827

Сын: Петухов Павел Силич

Отец ребёнка: Петухов Сила Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Петухов Константин Силич

Отец ребёнка: Петухов Сила Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Петухова Афанасья Силична

Отец ребёнка: Петухов Сила Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1835

Сын: Петухов Елисей Силич

Отец ребёнка: Петухов Сила Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.05.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Торсунова Ирина Силична

Отец ребёнка: Петухов Сила Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Татьяна Силична

Отец ребёнка: Петухов Сила Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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