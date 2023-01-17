Петухова (Лебедева) Марфа Демидовна
Место рождения
Дата рождения06.09.1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1804
Крещение
09.09.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник работник Кузма Панфилов
Бракосочетание
11.02.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители были того же завода тысецкой Ефим Сысоев Голиков поезжане Яков Иванов Чайкин Галактион Иванов Изюмов Филип Савельев Вахлин Михайло Терентьев Петухов и вместо их росписался Канбарской кантор... Показать все
Рождение ребёнка
1827
Сын: Петухов Павел Силич
Отец ребёнка: Петухов Сила Васильевич
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Петухов Сила Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Петухова Афанасья Силична
Отец ребёнка: Петухов Сила Васильевич
Рождение ребёнка
1835
Сын: Петухов Елисей Силич
Отец ребёнка: Петухов Сила Васильевич
Крещение
12.05.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Торсунова Ирина Силична
Отец ребёнка: Петухов Сила Васильевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Татьяна Силична
Отец ребёнка: Петухов Сила Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно