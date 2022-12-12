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Петухов Павел Силич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Петухов Сила Васильевич

Мать: Петухова Марфа Демидовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Киселькова Анна Павловна

Мать ребёнка: Петухова Гликерия Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Сын: Петухов Степан Павлович

Мать ребёнка: Петухова Гликерия Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
После 1858

Дочь: Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Петухова Гликерия Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова Гликерия Максимовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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