Петухов Павел Силич
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Петухов Сила Васильевич
Мать: Петухова Марфа Демидовна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Киселькова Анна Павловна
Мать ребёнка: Петухова Гликерия Максимовна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Петухова Гликерия Максимовна
Рождение ребёнка
После 1858
Дочь: Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Петухова Гликерия Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно