Киселькова (Петухова) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселькова (Петухова) Анна Павловна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Петухов Павел Силич

Мать: Петухова Гликерия Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
30.01.1870

Муж: Кисельков Георгий Козмич

Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.11.1870

Сын: Кисельков Козма Георгиевич

Отец ребёнка: Кисельков Георгий Козмич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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