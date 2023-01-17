Киселькова (Петухова) Анна Павловна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Петухов Павел Силич
Бракосочетание
30.01.1870
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.11.1870
Сын: Кисельков Козма Георгиевич
Отец ребёнка: Кисельков Георгий Козмич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно