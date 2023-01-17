Кисельков Козма Георгиевич
Место рождения
Дата рождения10.11.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1870
Отец: Кисельков Георгий Козмич
Мать: Киселькова Анна Павловна
Крещение
12.11.1870
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Шаимова Мария Козминична
Мать ребёнка: Киселькова Александра Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно