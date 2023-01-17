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Кисельков Козма Георгиевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

10.11.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1870

Отец: Кисельков Георгий Козмич

Мать: Киселькова Анна Павловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.11.1870
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Шаимова Мария Козминична

Мать ребёнка: Киселькова Александра Николаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселькова Александра Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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