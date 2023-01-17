Кисельков Георгий Козмич
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Бракосочетание
30.01.1870
Жена: Киселькова Анна Павловна
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.11.1870
Сын: Кисельков Козма Георгиевич
Мать ребёнка: Киселькова Анна Павловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно