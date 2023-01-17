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Кисельков Георгий Козмич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Кисельков Козма Кондратьевич

Мать: Киселькова Параскева Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
30.01.1870

Жена: Киселькова Анна Павловна

Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.11.1870

Сын: Кисельков Козма Георгиевич

Мать ребёнка: Киселькова Анна Павловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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