Киселькова Параскева Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Кисельков Козма Кондратьевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Евдокия Козминична
Отец ребёнка: Кисельков Козма Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно