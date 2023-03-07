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Петухов Сила Васильевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Петухов Василий Петрович

Мать: Петухова Гликерия Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
11.02.1825

Жена: Петухова Марфа Демидовна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители были того же завода тысецкой Ефим Сысоев Голиков поезжане Яков Иванов Чайкин Галактион Иванов Изюмов Филип Савельев Вахлин Михайло Терентьев Петухов и вместо их росписался Канбарской кантор... Показать все
Рождение ребёнка
1827

Сын: Петухов Павел Силич

Мать ребёнка: Петухова Марфа Демидовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Петухов Константин Силич

Мать ребёнка: Петухова Марфа Демидовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Петухова Афанасья Силична

Мать ребёнка: Петухова Марфа Демидовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1835

Сын: Петухов Елисей Силич

Мать ребёнка: Петухова Марфа Демидовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Торсунова Ирина Силична

Мать ребёнка: Петухова Марфа Демидовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Татьяна Силична

Мать ребёнка: Петухова Марфа Демидовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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