Петухов Сила Васильевич
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Бракосочетание
11.02.1825
Жена: Петухова Марфа Демидовна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители были того же завода тысецкой Ефим Сысоев Голиков поезжане Яков Иванов Чайкин Галактион Иванов Изюмов Филип Савельев Вахлин Михайло Терентьев Петухов и вместо их росписался Канбарской кантор... Показать все
Рождение ребёнка
1827
Сын: Петухов Павел Силич
Мать ребёнка: Петухова Марфа Демидовна
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Петухова Марфа Демидовна
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Петухова Афанасья Силична
Мать ребёнка: Петухова Марфа Демидовна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Петухов Елисей Силич
Мать ребёнка: Петухова Марфа Демидовна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Торсунова Ирина Силична
Мать ребёнка: Петухова Марфа Демидовна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Татьяна Силична
Мать ребёнка: Петухова Марфа Демидовна
Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно