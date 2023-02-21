Петухова Гликерия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1800
Сын: Петухов Ерофей Васильевич
Отец ребёнка: Петухов Василий Петрович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Вахлина Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Петухов Василий Петрович
Рождение ребёнка
30.11.1804
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Петухов Василий Петрович
Крещение
10.03.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник заводской работник Тит Угланов
Рождение ребёнка
10.07.1806
Дочь: Мавра Васильевна
Отец ребёнка: Петухов Василий Петрович
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Петухов Василий Петрович
Рождение ребёнка
24.05.1812
Отец ребёнка: Петухов Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно