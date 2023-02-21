Петухова Гликерия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова Гликерия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1800

Сын: Петухов Ерофей Васильевич

Отец ребёнка: Петухов Василий Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Вахлина Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Петухов Василий Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.11.1804

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Петухов Василий Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
10.03.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник заводской работник Тит Угланов
Рождение ребёнка
10.07.1806

Дочь: Мавра Васильевна

Отец ребёнка: Петухов Василий Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1809

Сын: Петухов Сила Васильевич

Отец ребёнка: Петухов Василий Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.05.1812

Сын: Петухов Пахом Васильевич

Отец ребёнка: Петухов Василий Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Василий Петрович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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