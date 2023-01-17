Петухов Пахом Васильевич
Место рождения
Дата рождения24.05.1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1812
Крещение
31.05.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Петухова Евдокия Моисеевна
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Петухова Евдокия Моисеевна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Петухова Евдокия Моисеевна
Рождение ребёнка
23.04.1847
Сын: Петухов Василий Пахомович
Мать ребёнка: Петухова Евдокия Моисеевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Трубина Агафия Пахомовна
Мать ребёнка: Петухова Евдокия Моисеевна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Александра Пахомовна
Мать ребёнка: Петухова Евдокия Моисеевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Агриппина Пахомовна
Мать ребёнка: Петухова Евдокия Моисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно