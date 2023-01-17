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Петухов Пахом Васильевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

24.05.1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1812

Отец: Петухов Василий Петрович

Мать: Петухова Гликерия Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
31.05.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1833

Сын: Петухов Иван Пахомович

Мать ребёнка: Петухова Евдокия Моисеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Сын: Петухов Матвей Пахомович

Мать ребёнка: Петухова Евдокия Моисеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1844

Сын: Петухов Федор Пахомович

Мать ребёнка: Петухова Евдокия Моисеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.04.1847

Сын: Петухов Василий Пахомович

Мать ребёнка: Петухова Евдокия Моисеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Трубина Агафия Пахомовна

Мать ребёнка: Петухова Евдокия Моисеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Александра Пахомовна

Мать ребёнка: Петухова Евдокия Моисеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Агриппина Пахомовна

Мать ребёнка: Петухова Евдокия Моисеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова Евдокия Моисеевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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