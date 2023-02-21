Петухова Евдокия Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетухова Евдокия Моисеевна

Петухова Евдокия Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Петухов Иван Пахомович

Отец ребёнка: Петухов Пахом Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Сын: Петухов Матвей Пахомович

Отец ребёнка: Петухов Пахом Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1844

Сын: Петухов Федор Пахомович

Отец ребёнка: Петухов Пахом Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.04.1847

Сын: Петухов Василий Пахомович

Отец ребёнка: Петухов Пахом Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Трубина Агафия Пахомовна

Отец ребёнка: Петухов Пахом Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Александра Пахомовна

Отец ребёнка: Петухов Пахом Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Агриппина Пахомовна

Отец ребёнка: Петухов Пахом Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Пахом Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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