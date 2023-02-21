Петухова Евдокия Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Петухов Пахом Васильевич
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Петухов Пахом Васильевич
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Петухов Пахом Васильевич
Рождение ребёнка
23.04.1847
Сын: Петухов Василий Пахомович
Отец ребёнка: Петухов Пахом Васильевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Трубина Агафия Пахомовна
Отец ребёнка: Петухов Пахом Васильевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Александра Пахомовна
Отец ребёнка: Петухов Пахом Васильевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Агриппина Пахомовна
Отец ребёнка: Петухов Пахом Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно