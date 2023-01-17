Вахлина (Петухова) Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Вахлин Филипп Саввич
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Вахлин Филипп Саввич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Марфа Филипповна
Отец ребёнка: Вахлин Филипп Саввич
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Вахлин Филипп Саввич
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Вахлин Филипп Саввич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вахлин Филипп Саввич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно