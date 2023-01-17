Вахлина (Петухова) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вахлина (Петухова) Евдокия Васильевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Петухов Василий Петрович

Мать: Петухова Гликерия Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Сын: Вахлин Даниил Филиппович

Отец ребёнка: Вахлин Филипп Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Вахлин Ефим Филиппович

Отец ребёнка: Вахлин Филипп Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Марфа Филипповна

Отец ребёнка: Вахлин Филипп Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1837

Сын: Вахлин Егор Филиппович

Отец ребёнка: Вахлин Филипп Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Сын: Вахлин Никита Филиппович

Отец ребёнка: Вахлин Филипп Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вахлин Филипп Саввич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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