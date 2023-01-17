Вахлин Даниил Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВахлин Даниил Филиппович

Вахлин Даниил Филиппович

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Вахлин Филипп Саввич

Мать: Вахлина Евдокия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Сын: Вахлин Степан Даниилович

Мать ребёнка: Вахлина Гликерия Мокеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Сын: Вахлин Максим Даниилович

Мать ребёнка: Вахлина Гликерия Мокеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Сын: Вахлин Михаил Даниилович

Мать ребёнка: Вахлина Гликерия Мокеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вахлина Гликерия Мокеевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close