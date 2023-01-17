Вахлин Даниил Филиппович
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Вахлин Филипп Саввич
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Вахлина Гликерия Мокеевна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Вахлина Гликерия Мокеевна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Вахлина Гликерия Мокеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно