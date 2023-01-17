Вахлина Гликерия Мокеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВахлина Гликерия Мокеевна

Вахлина Гликерия Мокеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Вахлин Степан Даниилович

Отец ребёнка: Вахлин Даниил Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Сын: Вахлин Максим Даниилович

Отец ребёнка: Вахлин Даниил Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Сын: Вахлин Михаил Даниилович

Отец ребёнка: Вахлин Даниил Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вахлин Даниил Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close