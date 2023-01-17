Петухов Константин Силич
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Петухов Сила Васильевич
Мать: Петухова Марфа Демидовна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Анастасия Константиновна
Мать ребёнка: Петухова Мелания Логиновна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Петухов Федор Константинович
Мать ребёнка: Петухова Мелания Логиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталия Константиновна
Мать ребёнка: Петухова Мелания Логиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно