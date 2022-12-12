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Лебедев Николай Диомидович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

15.04.1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1806

Отец: Лебедев Демид Иванович

Мать: Лебедева Матрона Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
17.04.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники: | Утчинского завода житель Аверкий Репин | Заводского работника Максима Панфилова дочь Акилина
Смерть
Неизвестно
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