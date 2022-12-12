Лебедев Николай Диомидович
Место рождения
Дата рождения15.04.1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1806
Крещение
17.04.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники: | Утчинского завода житель Аверкий Репин | Заводского работника Максима Панфилова дочь Акилина
Смерть
Неизвестно