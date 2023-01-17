Козминых (Хахилева) Ксения Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козминых (Хахилева) Ксения Алексеевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1788

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Хахилев Алексей Иванович

Мать: Хахилева Гликерия Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
02.02.1806

Муж: Козминых Иоаким Меркурьевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
04.05.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
29.03.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Анна Иоакимовна

Отец ребёнка: Козминых Иоаким Меркурьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Соцкова Ульяна Иоакимовна

Отец ребёнка: Козминых Иоаким Меркурьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Старкова Степанида Иоакимовна

Отец ребёнка: Козминых Иоаким Меркурьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Сын: Козминых Платон Иоакимович

Отец ребёнка: Козминых Иоаким Меркурьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Сын: Козминых Иван Иоакимович

Отец ребёнка: Козминых Иоаким Меркурьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Агафия Иоакимовна

Отец ребёнка: Козминых Иоаким Меркурьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Сын: Козминых Лаврентий Иоакимович

Отец ребёнка: Козминых Иоаким Меркурьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1834
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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