Козминых (Хахилева) Ксения Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Бракосочетание
02.02.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
04.05.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
29.03.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Анна Иоакимовна
Отец ребёнка: Козминых Иоаким Меркурьевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Соцкова Ульяна Иоакимовна
Отец ребёнка: Козминых Иоаким Меркурьевич
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Старкова Степанида Иоакимовна
Отец ребёнка: Козминых Иоаким Меркурьевич
Рождение ребёнка
1821
Сын: Козминых Платон Иоакимович
Отец ребёнка: Козминых Иоаким Меркурьевич
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Козминых Иоаким Меркурьевич
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Агафия Иоакимовна
Отец ребёнка: Козминых Иоаким Меркурьевич
Рождение ребёнка
1826
Сын: Козминых Лаврентий Иоакимович
Отец ребёнка: Козминых Иоаким Меркурьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1834