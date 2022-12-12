Козминых Платон Иоакимович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
1846
Сын: Козминых-Сухов Иван Платонович
Мать ребёнка: Козминых Александра Никифоровна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Козминых-Сухов Николай Платонович
Мать ребёнка: Козминых Александра Никифоровна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Козминых-Сухов Тимофей Платонович
Мать ребёнка: Козминых Александра Никифоровна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Козминых-Сухов Терентий Платонович
Мать ребёнка: Козминых Александра Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно