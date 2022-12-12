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Козминых Платон Иоакимович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Козминых Иоаким Меркурьевич

Мать: Козминых Ксения Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Сын: Козминых-Сухов Иван Платонович

Мать ребёнка: Козминых Александра Никифоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Сын: Козминых-Сухов Николай Платонович

Мать ребёнка: Козминых Александра Никифоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Козминых-Сухов Тимофей Платонович

Мать ребёнка: Козминых Александра Никифоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Сын: Козминых-Сухов Терентий Платонович

Мать ребёнка: Козминых Александра Никифоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козминых Александра Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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