Козминых Александра Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козминых Александра Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Козминых-Сухов Иван Платонович

Отец ребёнка: Козминых Платон Иоакимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Сын: Козминых-Сухов Николай Платонович

Отец ребёнка: Козминых Платон Иоакимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Козминых-Сухов Тимофей Платонович

Отец ребёнка: Козминых Платон Иоакимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Сын: Козминых-Сухов Терентий Платонович

Отец ребёнка: Козминых Платон Иоакимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козминых Платон Иоакимович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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