Козминых Александра Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Козминых-Сухов Иван Платонович
Отец ребёнка: Козминых Платон Иоакимович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Козминых-Сухов Николай Платонович
Отец ребёнка: Козминых Платон Иоакимович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Козминых-Сухов Тимофей Платонович
Отец ребёнка: Козминых Платон Иоакимович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Козминых-Сухов Терентий Платонович
Отец ребёнка: Козминых Платон Иоакимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно