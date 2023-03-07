Соцкова (Козминых) Ульяна Иоакимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соцкова (Козминых) Ульяна Иоакимовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Козминых Иоаким Меркурьевич

Мать: Козминых Ксения Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
12.02.1837

Муж: Соцков Антон Степанович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1841

Сын: Соцков Никифор Антонович

Отец ребёнка: Соцков Антон Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.08.1843

Сын: Соцков Степан Антонович

Отец ребёнка: Соцков Антон Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.08.1844

Дочь: Евдокия Антоновна

Отец ребёнка: Соцков Антон Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Сын: Соцков Петр Антонович

Отец ребёнка: Соцков Антон Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.01.1850

Сын: Соцков Тимофей Антонович

Отец ребёнка: Соцков Антон Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Неонилла Антоновна

Отец ребёнка: Соцков Антон Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.12.1857

Сын: Соцков Даниил Антонович

Отец ребёнка: Соцков Антон Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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