Соцкова (Козминых) Ульяна Иоакимовна
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Бракосочетание
12.02.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Соцков Антон Степанович
Рождение ребёнка
08.08.1843
Отец ребёнка: Соцков Антон Степанович
Рождение ребёнка
21.08.1844
Дочь: Евдокия Антоновна
Отец ребёнка: Соцков Антон Степанович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Соцков Антон Степанович
Рождение ребёнка
27.01.1850
Отец ребёнка: Соцков Антон Степанович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Неонилла Антоновна
Отец ребёнка: Соцков Антон Степанович
Рождение ребёнка
?.12.1857
Отец ребёнка: Соцков Антон Степанович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно