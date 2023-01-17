Соцков Антон Степанович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Крещение
14.02.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
12.02.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Соцкова Ульяна Иоакимовна
Рождение ребёнка
08.08.1843
Мать ребёнка: Соцкова Ульяна Иоакимовна
Рождение ребёнка
21.08.1844
Дочь: Евдокия Антоновна
Мать ребёнка: Соцкова Ульяна Иоакимовна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Соцкова Ульяна Иоакимовна
Рождение ребёнка
27.01.1850
Мать ребёнка: Соцкова Ульяна Иоакимовна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Неонилла Антоновна
Мать ребёнка: Соцкова Ульяна Иоакимовна
Рождение ребёнка
?.12.1857
Мать ребёнка: Соцкова Ульяна Иоакимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно