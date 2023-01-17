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Соцков Антон Степанович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Соцков Степан Гавриилович

Мать: Соцкова Евдокия Порфирьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
14.02.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
12.02.1837

Жена: Соцкова Ульяна Иоакимовна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1841

Сын: Соцков Никифор Антонович

Мать ребёнка: Соцкова Ульяна Иоакимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.08.1843

Сын: Соцков Степан Антонович

Мать ребёнка: Соцкова Ульяна Иоакимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.08.1844

Дочь: Евдокия Антоновна

Мать ребёнка: Соцкова Ульяна Иоакимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Сын: Соцков Петр Антонович

Мать ребёнка: Соцкова Ульяна Иоакимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.01.1850

Сын: Соцков Тимофей Антонович

Мать ребёнка: Соцкова Ульяна Иоакимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Неонилла Антоновна

Мать ребёнка: Соцкова Ульяна Иоакимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.12.1857

Сын: Соцков Даниил Антонович

Мать ребёнка: Соцкова Ульяна Иоакимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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