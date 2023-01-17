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Соцков Степан Гавриилович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1793

Дата смерти

22.05.1850

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Соцков Гавриил Васильевич

Мать: Соцкова Ксения Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
21.02.1813

Жена: Соцкова Марфа Михайловна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
21.02.1813

Жена: Соцкова Евдокия Порфирьевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1815

Сын: Соцков Григорий Степанович

Мать ребёнка: Соцкова Евдокия Порфирьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Сын: Соцков Антон Степанович

Мать ребёнка: Соцкова Евдокия Порфирьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Сын: Соцков Федор Степанович

Мать ребёнка: Соцкова Евдокия Порфирьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.11.1820

Дочь: Степанида Степановна

Мать ребёнка: Соцкова Марфа Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Сын: Соцков Филипп Степанович

Мать ребёнка: Соцкова Марфа Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.02.1825

Сын: Соцков Игнатий Степанович

Мать ребёнка: Соцкова Марфа Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Афанасия Степановна

Мать ребёнка: Соцкова Марфа Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Параскева Степановна

Мать ребёнка: Соцкова Марфа Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
30.01.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница заводской солдатки Матроны Никифоровой Широковых дочь девица Анфиса
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагия Степановна

Мать ребёнка: Соцкова Марфа Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
22.05.1850
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От горячки
Похороны
24.05.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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