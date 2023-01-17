Соцков Степан Гавриилович
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смерти22.05.1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Бракосочетание
21.02.1813
Жена: Соцкова Марфа Михайловна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
21.02.1813
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1815
Сын: Соцков Григорий Степанович
Мать ребёнка: Соцкова Евдокия Порфирьевна
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Соцкова Евдокия Порфирьевна
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Соцкова Евдокия Порфирьевна
Рождение ребёнка
26.11.1820
Дочь: Степанида Степановна
Мать ребёнка: Соцкова Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Соцкова Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
13.02.1825
Сын: Соцков Игнатий Степанович
Мать ребёнка: Соцкова Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Афанасия Степановна
Мать ребёнка: Соцкова Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Параскева Степановна
Мать ребёнка: Соцкова Марфа Михайловна
Крещение
30.01.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница заводской солдатки Матроны Никифоровой Широковых дочь девица Анфиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагия Степановна
Мать ребёнка: Соцкова Марфа Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.05.1850
Причина смерти: От горячки
Похороны
24.05.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя