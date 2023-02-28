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Соцков Филипп Степанович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Соцков Степан Гавриилович

Мать: Соцкова Марфа Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
10.08.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анна Филипповна

Мать ребёнка: Соцкова Мария Авраамовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.03.1849

Сын: Сотсков Федор Филиппович

Мать ребёнка: Соцкова Мария Авраамовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.10.1852

Сын: Соцков Сергей Филиппович

Мать ребёнка: Соцкова Мария Авраамовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Сын: Соцков Степан Филиппович

Мать ребёнка: Соцкова Мария Авраамовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соцкова Мария Авраамовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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