Соцков Филипп Степанович
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Крещение
10.08.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анна Филипповна
Мать ребёнка: Соцкова Мария Авраамовна
Рождение ребёнка
11.03.1849
Мать ребёнка: Соцкова Мария Авраамовна
Рождение ребёнка
13.10.1852
Мать ребёнка: Соцкова Мария Авраамовна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Соцкова Мария Авраамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соцкова Мария Авраамовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно