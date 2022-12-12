Соцков Сергей Филиппович
Место рождения
Дата рождения13.10.1852
Дата смертиДо 1858
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1852
Отец: Соцков Филипп Степанович
Мать: Соцкова Мария Авраамовна
Крещение
14.10.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858