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Соцков Сергей Филиппович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

13.10.1852

Дата смерти

До 1858

Пол

Мужской

Отец

1822 г.р.

Мать

1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1852

Отец: Соцков Филипп Степанович

Мать: Соцкова Мария Авраамовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
14.10.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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