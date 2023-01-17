Соцкова Мария Авраамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соцкова Мария Авраамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анна Филипповна

Отец ребёнка: Соцков Филипп Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.03.1849

Сын: Сотсков Федор Филиппович

Отец ребёнка: Соцков Филипп Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.10.1852

Сын: Соцков Сергей Филиппович

Отец ребёнка: Соцков Филипп Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Сын: Соцков Степан Филиппович

Отец ребёнка: Соцков Филипп Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соцков Филипп Степанович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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