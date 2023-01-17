Соцкова Мария Авраамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анна Филипповна
Отец ребёнка: Соцков Филипп Степанович
Рождение ребёнка
11.03.1849
Отец ребёнка: Соцков Филипп Степанович
Рождение ребёнка
13.10.1852
Отец ребёнка: Соцков Филипп Степанович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Соцков Филипп Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно