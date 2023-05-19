Сотсков Федор Филиппович
Место рождения
Дата рождения11.03.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1849
Отец: Соцков Филипп Степанович
Мать: Соцкова Мария Авраамовна
Крещение
12.03.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно