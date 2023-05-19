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Сотсков Федор Филиппович

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

11.03.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1822 г.р.

Мать

1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1849

Отец: Соцков Филипп Степанович

Мать: Соцкова Мария Авраамовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.03.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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