Соцкова Ксения Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Сын: Соцков Михаил Гавриилович
Отец ребёнка: Соцков Гавриил Васильевич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Шабалина Мария Гаврииловна
Отец ребёнка: Соцков Гавриил Васильевич
Рождение ребёнка
1791
Сын: Соцков Спиридон Гавриилович
Отец ребёнка: Соцков Гавриил Васильевич
Рождение ребёнка
1793
Сын: Соцков Степан Гавриилович
Отец ребёнка: Соцков Гавриил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно