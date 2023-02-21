Соцкова Ксения Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соцкова Ксения Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Соцков Михаил Гавриилович

Отец ребёнка: Соцков Гавриил Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Шабалина Мария Гаврииловна

Отец ребёнка: Соцков Гавриил Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1791

Сын: Соцков Спиридон Гавриилович

Отец ребёнка: Соцков Гавриил Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Сын: Соцков Степан Гавриилович

Отец ребёнка: Соцков Гавриил Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соцков Гавриил Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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