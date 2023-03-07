Соцков Спиридон Гавриилович
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Бракосочетание
02.02.1812
Жена: Соцкова Дарья Романовна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1813
Сын: Соцков Александр Спиридонович
Мать ребёнка: Соцкова Дарья Романовна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Феодосия Спиридоновна
Мать ребёнка: Соцкова Дарья Романовна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Соцков Роман Спиридонович
Мать ребёнка: Соцкова Дарья Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно