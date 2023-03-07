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Соцков Спиридон Гавриилович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Соцков Гавриил Васильевич

Мать: Соцкова Ксения Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
02.02.1812

Жена: Соцкова Дарья Романовна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1813

Сын: Соцков Александр Спиридонович

Мать ребёнка: Соцкова Дарья Романовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Феодосия Спиридоновна

Мать ребёнка: Соцкова Дарья Романовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1818

Сын: Соцков Роман Спиридонович

Мать ребёнка: Соцкова Дарья Романовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соцкова Евдокия Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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