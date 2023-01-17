Соцкова Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соцкова Евдокия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1791 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Крещение
14.02.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
25.06.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соцков Спиридон Гавриилович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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