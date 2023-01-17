Соцкова (Старкова) Дарья Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соцкова (Старкова) Дарья Романовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1790

Дата смерти

Между 1816 и 1821

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Старков Роман Иванович

Мать: Старкова Марфа Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
09.12.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
02.02.1812

Муж: Соцков Спиридон Гавриилович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1813

Сын: Соцков Александр Спиридонович

Отец ребёнка: Соцков Спиридон Гавриилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Феодосия Спиридоновна

Отец ребёнка: Соцков Спиридон Гавриилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1818

Сын: Соцков Роман Спиридонович

Отец ребёнка: Соцков Спиридон Гавриилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1816 и 1821
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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