Соцкова (Старкова) Дарья Романовна
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиМежду 1816 и 1821
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Старков Роман Иванович
Крещение
09.12.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
02.02.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1813
Сын: Соцков Александр Спиридонович
Отец ребёнка: Соцков Спиридон Гавриилович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Феодосия Спиридоновна
Отец ребёнка: Соцков Спиридон Гавриилович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Соцков Роман Спиридонович
Отец ребёнка: Соцков Спиридон Гавриилович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1816 и 1821