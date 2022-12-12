Соцков Роман Спиридонович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Соцкова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Соцкова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Александра Романовна
Мать ребёнка: Соцкова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Анна Романовна
Мать ребёнка: Соцкова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Соцкова Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соцкова Мария Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно