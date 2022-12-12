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Соцков Роман Спиридонович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Соцков Спиридон Гавриилович

Мать: Соцкова Дарья Романовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Сын: Соцков Иван Романович

Мать ребёнка: Соцкова Мария Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Соцков Василий Романович

Мать ребёнка: Соцкова Мария Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Александра Романовна

Мать ребёнка: Соцкова Мария Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Анна Романовна

Мать ребёнка: Соцкова Мария Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Сын: Соцков Илья Романович

Мать ребёнка: Соцкова Мария Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соцкова Мария Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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