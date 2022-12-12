Соцкова Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Соцков Роман Спиридонович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Соцков Роман Спиридонович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Александра Романовна
Отец ребёнка: Соцков Роман Спиридонович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Анна Романовна
Отец ребёнка: Соцков Роман Спиридонович
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Соцков Роман Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно