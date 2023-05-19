Шабалина (Соцкова) Мария Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабалина (Соцкова) Мария Гаврииловна

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1791

Дата смерти

21.04.1815

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Соцков Гавриил Васильевич

Мать: Соцкова Ксения Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
06.02.1814

Муж: Шабалин Николай Иванович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
21.04.1815
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
21.04.1815
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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