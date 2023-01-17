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Соцков Тимофей Антонович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

27.01.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1850

Отец: Соцков Антон Степанович

Мать: Соцкова Ульяна Иоакимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
30.01.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница заводской солдатки Матроны Никифоровой Широковых дочь девица Анфиса
Бракосочетание
11.02.1870

Жена: Соцкова Марфа Васильевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по невесте | Ефим Васильев Федоровых
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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