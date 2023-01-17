Соцков Тимофей Антонович
Место рождения
Дата рождения27.01.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1850
Отец: Соцков Антон Степанович
Крещение
30.01.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница заводской солдатки Матроны Никифоровой Широковых дочь девица Анфиса
Бракосочетание
11.02.1870
Жена: Соцкова Марфа Васильевна
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по невесте | Ефим Васильев Федоровых
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно