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(Соцкова) Евдокия Антоновна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

21.08.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1844

Отец: Соцков Антон Степанович

Мать: Соцкова Ульяна Иоакимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
25.08.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Солдатка Матрона Никифорова Широкова
Смерть
Неизвестно
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