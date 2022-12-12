(Соцкова) Евдокия Антоновна
Место рождения
Дата рождения21.08.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1844
Отец: Соцков Антон Степанович
Крещение
25.08.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Солдатка Матрона Никифорова Широкова
Смерть
Неизвестно