Хахилев Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смерти1806
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Хахилев Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1776
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Хахилева Гликерия Никитична
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Козминых Ксения Алексеевна
Мать ребёнка: Хахилева Гликерия Никитична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1806