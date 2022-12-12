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Хахилев Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

1806

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Хахилев Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1776

Жена: Хахилева Гликерия Никитична

Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1781

Сын: Хахилев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Хахилева Гликерия Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Козминых Ксения Алексеевна

Мать ребёнка: Хахилева Гликерия Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1806
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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