Хахилева Гликерия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хахилева Гликерия Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Между 1823 и 1825

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1776

Муж: Хахилев Алексей Иванович

Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1781

Сын: Хахилев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Хахилев Алексей Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Козминых Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: Хахилев Алексей Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1823 и 1825
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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