Хахилева Гликерия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиМежду 1823 и 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1776
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Хахилев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Козминых Ксения Алексеевна
Отец ребёнка: Хахилев Алексей Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1823 и 1825