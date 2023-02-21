Казнина Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смерти07.04.1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Козминых Меркурий Васильевич
Отец ребёнка: Казнин Василий Степанович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Старкова Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Казнин Василий Степанович
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Казнин Василий Степанович
Рождение ребёнка
1764
Сын: Казниных Филипп Васильевич
Отец ребёнка: Казнин Василий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
07.04.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
07.04.1800
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика