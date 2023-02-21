Казнина Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казнина Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

07.04.1800

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Козминых Меркурий Васильевич

Отец ребёнка: Казнин Василий Степанович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Старкова Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Казнин Василий Степанович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1759

Сын: Казнин Степан Васильевич

Отец ребёнка: Казнин Василий Степанович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1764

Сын: Казниных Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Казнин Василий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казнин Василий Степанович

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Похороны
07.04.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
07.04.1800
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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