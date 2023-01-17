Климовских (Сухова) Анастасия Козминична
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Бракосочетание
15.02.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.09.1844
Отец ребёнка: Климовских Петр Евсегниевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Веденеева Феодосия Петровна
Отец ребёнка: Климовских Петр Евсегниевич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Климовских Федор Петрович
Отец ребёнка: Климовских Петр Евсегниевич
Крещение
12.01.1875
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно