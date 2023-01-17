Климовских (Сухова) Анастасия Козминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климовских (Сухова) Анастасия Козминична

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Козминых Козма Меркурьевич

Мать: Козминых Марина Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
15.02.1843

Муж: Климовских Петр Евсегниевич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.09.1844

Сын: Климовских Иван Петрович

Отец ребёнка: Климовских Петр Евсегниевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Веденеева Феодосия Петровна

Отец ребёнка: Климовских Петр Евсегниевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Сын: Климовских Федор Петрович

Отец ребёнка: Климовских Петр Евсегниевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.01.1875
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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