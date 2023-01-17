Веденеева (Климовских) Феодосия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веденеева (Климовских) Феодосия Петровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Климовских Петр Евсегниевич

Мать: Климовских Анастасия Козминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
16.02.1870

Муж: Веденеев Феоктист Михайлович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Семен Васильев Чайкин
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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