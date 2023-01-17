Козминых Васса Антиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Козминых Иван Козмич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Козминых Иван Козмич
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Козминых Иван Козмич
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Козминых Иван Козмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козминых Иван Козмич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно