Волочугина (Глебова) Мелания Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиМежду 1835 и 1846
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Глебов Матвей Никитич
Мать: Глебова Анна Максимовна
Бракосочетание
01.02.1824
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители: | Иван Пехматов | Василей Манохин | Кузма Сухов
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Степанида Максимовна
Отец ребёнка: Волочугин Максим Михайлович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Евдокия Максимовна
Отец ребёнка: Волочугин Максим Михайлович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Волочугин Григорий Максимович
Отец ребёнка: Волочугин Максим Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1835 и 1846