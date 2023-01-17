Волочугина (Глебова) Мелания Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волочугина (Глебова) Мелания Матвеевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1804

Дата смерти

Между 1835 и 1846

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Глебов Матвей Никитич

Мать: Глебова Анна Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
01.02.1824

Муж: Волочугин Максим Михайлович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители: | Иван Пехматов | Василей Манохин | Кузма Сухов
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Степанида Максимовна

Отец ребёнка: Волочугин Максим Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Евдокия Максимовна

Отец ребёнка: Волочугин Максим Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Волочугин Григорий Максимович

Отец ребёнка: Волочугин Максим Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1835 и 1846
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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