Волочугин Максим Михайлович
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Бракосочетание
01.02.1824
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители: | Иван Пехматов | Василей Манохин | Кузма Сухов
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Степанида Максимовна
Мать ребёнка: Волочугина Мелания Матвеевна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Евдокия Максимовна
Мать ребёнка: Волочугина Мелания Матвеевна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Волочугин Григорий Максимович
Мать ребёнка: Волочугина Мелания Матвеевна
Рождение ребёнка
28.09.1847
Сын: Волочугин Федор Максимович
Мать ребёнка: Волочугина Екатерина Дементьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно