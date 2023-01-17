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Волочугин Максим Михайлович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Волочугин Михаил Иванович

Мать: Волочугина Акилина Гаврииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
01.02.1824

Жена: Волочугина Мелания Матвеевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители: | Иван Пехматов | Василей Манохин | Кузма Сухов
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Степанида Максимовна

Мать ребёнка: Волочугина Мелания Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Евдокия Максимовна

Мать ребёнка: Волочугина Мелания Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Волочугин Григорий Максимович

Мать ребёнка: Волочугина Мелания Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.09.1847

Сын: Волочугин Федор Максимович

Мать ребёнка: Волочугина Екатерина Дементьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волочугина Екатерина Дементьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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