Телегина (Гришина) Екатерина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТелегина (Гришина) Екатерина Матвеевна

Телегина (Гришина) Екатерина Матвеевна

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Глебов Матвей Никитич

Мать: Глебова Анна Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
14.06.1816

Муж: Телегин Федот Павлович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Агафия Федотовна

Отец ребёнка: Телегин Федот Павлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.11.1825

Сын: Телегин Платон Федотович

Отец ребёнка: Телегин Федот Павлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Акилина Федотовна

Отец ребёнка: Телегин Федот Павлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Климовских Степанида Федотовна

Отец ребёнка: Телегин Федот Павлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1836

Сын: Телегин Иосиф Федотович

Отец ребёнка: Телегин Федот Павлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close