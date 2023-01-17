Телегина (Гришина) Екатерина Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Глебов Матвей Никитич
Мать: Глебова Анна Максимовна
Бракосочетание
14.06.1816
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Агафия Федотовна
Отец ребёнка: Телегин Федот Павлович
Рождение ребёнка
26.11.1825
Отец ребёнка: Телегин Федот Павлович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Акилина Федотовна
Отец ребёнка: Телегин Федот Павлович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Климовских Степанида Федотовна
Отец ребёнка: Телегин Федот Павлович
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Телегин Федот Павлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно