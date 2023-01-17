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Телегин Платон Федотович

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Место рождения

Камбарка

Дата рождения

26.11.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1825

Отец: Телегин Федот Павлович

Мать: Телегина Екатерина Матвеевна

Крещение
27.11.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники заводской житель Иларион Павлов Ток(?)арев и бирского купца Александра Тарасова крепостная служанка Параскева Васильева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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