Телегин Платон Федотович
Место рождения
Дата рождения26.11.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1825
Крещение
27.11.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники заводской житель Иларион Павлов Ток(?)арев и бирского купца Александра Тарасова крепостная служанка Параскева Васильева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно