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Телегин Иосиф Федотович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Телегин Федот Павлович

Мать: Телегина Екатерина Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
13.01.1855
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.06.1863

Дочь: Феодосия Иосифовна

Мать ребёнка: Телегина Гликерия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.06.1863

Сын: Телегин Иван Иосифович

Мать ребёнка: Телегина Гликерия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телегина Гликерия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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