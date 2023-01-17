Телегин Иосиф Федотович
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Крещение
13.01.1855
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.06.1863
Дочь: Феодосия Иосифовна
Мать ребёнка: Телегина Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
05.06.1863
Мать ребёнка: Телегина Гликерия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно