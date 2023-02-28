Жилина (Глебова) Марфа Матвеевна
Место рождения
Дата рождения10.07.1800
Дата смертиМежду 1837 и 1840
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1800
Отец: Глебов Матвей Никитич
Мать: Глебова Анна Максимовна
Крещение
12.07.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
14.02.1819
Муж: Жилин Петр Егорович
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.01.1820
Отец ребёнка: Жилин Петр Егорович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Жилин Иван Петрович
Отец ребёнка: Жилин Петр Егорович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Жилин Федор Петрович
Отец ребёнка: Жилин Петр Егорович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Жилин Антон Петрович
Отец ребёнка: Жилин Петр Егорович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Жилин Петр Егорович
Рождение ребёнка
14.05.1837
Дочь: Ирина Петровна
Отец ребёнка: Жилин Петр Егорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1837 и 1840