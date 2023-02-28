Жилина (Глебова) Марфа Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жилина (Глебова) Марфа Матвеевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

10.07.1800

Дата смерти

Между 1837 и 1840

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1800

Отец: Глебов Матвей Никитич

Мать: Глебова Анна Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.07.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
14.02.1819

Муж: Жилин Петр Егорович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.01.1820

Сын: Жилин Игнатий Петрович

Отец ребёнка: Жилин Петр Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Сын: Жилин Иван Петрович

Отец ребёнка: Жилин Петр Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Сын: Жилин Федор Петрович

Отец ребёнка: Жилин Петр Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Жилин Антон Петрович

Отец ребёнка: Жилин Петр Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Сын: Жилин Григорий Петрович

Отец ребёнка: Жилин Петр Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.05.1837

Дочь: Ирина Петровна

Отец ребёнка: Жилин Петр Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1837 и 1840
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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