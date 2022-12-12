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Жилин Игнатий Петрович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

02.01.1820

Дата смерти

15.01.1821

Пол

Мужской

Отец

1801 г.р.

Мать

1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1820

Отец: Жилин Петр Егорович

Мать: Жилина Марфа Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
02.01.1820
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Похороны
15.01.1821
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
15.01.1821
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: Худобой
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