Жилин Игнатий Петрович
Место рождения
Дата рождения02.01.1820
Дата смерти15.01.1821
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1820
Отец: Жилин Петр Егорович
Мать: Жилина Марфа Матвеевна
Крещение
02.01.1820
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Похороны
15.01.1821
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
15.01.1821
Причина смерти: Худобой