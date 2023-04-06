Жилин Антон Петрович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Жилин Петр Егорович
Мать: Жилина Марфа Матвеевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Степанида Антоновна
Мать ребёнка: Жилина Феодосия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Жилина Феодосия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Жилина Феодосия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно